مشهد "مرعب".. الجفاف يضرب "دجلة ميسان" (صور)

شفق نيوز/ أظهرت صور لنهر دجلة في محافظة ميسان جنوبي العراق، اليوم السبت، تعرضه لحالة جفاف "مرعبة"، لم يشهدها سابقاً، الى حد قيام مواطنين بعبور النهر سيراً على الأقدام.

وتظهر الصور التي تنشرها وكالة شفق نيوز، أذناه، عبور مواطنين من ميسان نهر دجلة وسط مدينة العمارة سيراً على الأقدام نحو الضفة الأخرى بعد الجفاف الذي حل به.

وعلق الناشط البيئي في ميسان احمد الساعدي على ذلك، وقال لوكالة شفق نيوز، إن "الوفرة المائية التي شهدتها المحافظة بوقت سابق، كانت نتيجة الأمطار وقد استهلكتها الارض بسبب عطشها وكذلك الأهوار".

وأضاف، "بعد انتهاء الامطار ونفاد الوفرة المائية المطرية، فإن الجفاف عاد من جديد وبشكل قاس هذه المرة على الأنهار الرئيسة في المحافظة".

واشار الساعدي إلى ان "الحديث عن اطلاقات مائية من قبل تركيا لنهر دجلة، غير صحيح، وندعو لضغط دولي من اجل انقاذ هذه المناطق من جفاف مرعب قد يحل بها صيفاً".