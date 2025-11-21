مشهد غير معتاد بأجواء العراق ترصده الأقمار الاصطناعية

شفق نيوز- بغداد

أظهرت صورة مسائية حديثة التقطتها الأقمار الاصطناعية، يوم الجمعة، خلو سماء العراق من أي غطاء سحابي يُذكر في مشهد غير معتاد لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر.

جاء ذلك في تدوينة للراصد الجوي صادق عطية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ذكر فيها أن "صورة مسائية حديثة من الأقمار الاصطناعية تُظهر خلو سماء دول الشرق الأوسط، ومن بينها العراق، من أي غطاء سحابي يُذكر".

وبحسب عطية فإن هذا يأتي "رغم أن شهر تشرين الثاني/ نوفمبر يُعد من أكثر أشهر السنة نشاطاً مناخياً وغزارة في الأمطار والسيول على معظم دول المنطقة، إلا أن المشهد هذا العام يبدو مختلفاً تماماً، فالسماء صافية وغياب شبه تام للمنظومات المطرية".

يذكر أن عطية كان قد توقع أمس الخميس، استمرار الأجواء المستقرة في عموم العراق حتى نهاية الشهر الحالي، بفعل سيطرة المرتفع الجوي شبه المداري على طبقات الجو العليا، مشيراً إلى أن التغيّر الجوي الحقيقي سيبدأ مع مطلع شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وقال عطية، في تحديثه الجوي الذي نشره على فيسبوك، إن المرتفع الذي يغطي العراق يمتد تأثيره أيضاً إلى أجزاء واسعة من آسيا، ما يؤدي إلى طقس (صحو مستقر وجاف) خلال الأيام المقبلة، دون أي مؤشرات على حالات مطرية أو اضطرابات جوية.

وأضاف أن هذا النمط سيستمر حتى نهاية تشرين الثاني الحالي، قبل أن يبدأ المرتفع الجوي بالابتعاد تدريجياً نحو القارة الأوروبية، مما يفتح المجال أمام اندفاع الكتل الهوائية الباردة نحو العراق وشرق البحر المتوسط، وبالتالي ارتفاع فرص حالات عدم الاستقرار ونشاط المنخفضات الجوية الممطرة.

وبحسب عطية، تبقى الأجواء خلال المدة الحالية باردة ليلاً ومعتدلة نهاراً مع غياب أي مؤثرات جوية بارزة حتى نهاية الشهر، مختتماً بالقول إن "الأنظمة الجوية ستشهد تغييراً ملحوظاً في بداية كانون الأول/ ديسمبر، ما قد يعيد النشاط المطري إلى أجواء البلاد".