"مشهد تمثيلي" يغضب وزارة الصحة: يحرض ويسيء لمهنة التمريض

شفق نيوز/ أدانت واستنكرت وزارة الصحة العراقية، يوم الجمعة، مشهداً تمثيلياً عرضته احدى القنوات المحلية، عادة ذلك اساءة وتحريض ضد ملاكاتها.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ندين ونستنكر ما عرضته فضائية دجلة من إساءة واضحة وتحريض متعمّد ضد الملاكات الطبية والصحية ومؤسساتها من خلال عرضها مشهد تمثيلي يسئ لمهنة التمريض الإنسانية بشكل خاص وواضح".

ولفتت الى انها "تحتفظ بكامل الحق القانوني لمقاضاة فضائية دجلة والقائمين على البرنامج وستخاطب رسميا الجهات القضائية وهيئة الاعلام والاتصالات لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه هذه الإساءة الكبيرة".

وقدمت الوزارة شكرها لـ"وسائل الاعلام التي تلتزم المهنية والموضوعية في نقل الحقائق دون تحريض او تشويه وتشيد بجهود وسائل الاعلام التي تعمل على نشر الرسائل الاعلامية للتثقيف والتوعية الصحية".