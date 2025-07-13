مشهد استثنائي في العراق.. مطرب يعزف على العود أثناء استئصال ورم دماغي

شفق نيوز- نينوى

في مشهد استثنائي داخل غرفة عمليات بمستشفى الحياة الدولي في مدينة الموصل، خضع مطرب من زاخو لعملية جراحية نادرة لإزالة ورم من دماغه، بينما كان يعزف على العود خلال الجراحة التي نُفذت تحت التخدير الموضعي، وسط متابعة دقيقة من الفريق الطبي.

وأكد الدكتور أسامة المشهداني، مؤسس مستشفى الحياة الدولي الأهلي ورئيس جامعة نينوى الحكومية، لوكالة شفق نيوز، أن المريض هو مطرب وعازف عود من مدينة زاخو، وكان يعاني من ورم دماغي معقّد تطلّب إجراء عملية جراحية حساسة تتطلب أن يبقى المريض في حالة وعي تامة أثناء الجراحة.

وأضاف المشهداني، أن العزف أثناء العملية لم يكن إجراءً رمزياً، بل خطوة طبية مدروسة لمراقبة استجابة الأعصاب، خاصة ما يتعلق بحركة اليدين والتناسق الحركي، لضمان عدم تأثر وظائف الدماغ الحيوية أثناء استئصال الورم.

وأشار إلى أن العملية أُجريت على يد الجراح العراقي الدكتور يحيى الجحيشي، وهو أحد أبرز أطباء جراحة الأعصاب في البلاد، فيما تكفّل الطاقم الطبي بتعقيم جميع الأجهزة داخل غرفة العمليات، بما فيها آلة العود، لتوفير بيئة جراحية آمنة.

وبيّن المشهداني أن مثل هذا النوع من العمليات نادر على مستوى العالم، وقد نُفذت سابقاً في عدد محدود من الدول مثل سويسرا وفرنسا، لكنها تُعد الأولى من نوعها في العراق.

وختم بالقول: “ننتظر نتائج المتابعة الطبية بعد العملية، ونأمل أن تمثل هذه الخطوة بارقة أمل في مجال الجراحات العصبية الدقيقة في البلاد”.