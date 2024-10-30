مشكلات نفسية تقود شابا للانتحار في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، بانتحار شاب من خلال إطلاق النار على نفسه ضمن قضاء الخالص شمالي محافظة ديالى.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "شاباً يبلغ من العمر 15 عاماً، أقدم مساء اليوم على الانتحار من خلال إطلاق النار على نفسة من (بندقية) في منطقة التحويلة ضمن قضاء الخالص شمالي ديالى".

وأضاف المصدر، أن المعلومات الأولية تفيد بأن الشاب انتحر "بسبب مشكلات نفسية وعائلية".

وفي حادث آخر، أشار المصدر، إلى إصابة امرأة بحروق وكذلك أطفالها الثلاثة، اثنين منهما بحالات اختناق، وانثى صغيرة بحروق في اليد، جراء اندلاع حريق بسبب تسرب لغاز من أسطوانة في مطبخ منزل بقضاء المقدادية شمال شرقي ديالى.