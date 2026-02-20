مشكلات نفسية تدفع رجلا خمسينياً للانتحار في الكاظمية

شفق نيوز- بغداد/ كركوك

أفاد مصدر أمني، مساء الجمعة، بانتحار رجل خمسيني نتيجة مشكلات نفسية، في منطقة الكاظمية، ضمن العاصمة بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "رجلاً يبلغ من العمر 55 عاماً أقدم على الانتحار بشنق نفسه بواسطة حبل معلق في سقف منزله ضمن مدينة الكاظمية".

وأضاف المصدر، أن "المعلومات الأولية أشارت إلى أن سبب الانتحار، يعود إلى أن الضحية كان يعاني من مشكلات نفسية".

وفي كركوك، أفاد مصدر أمني، بإصابة صاحب محل تجاري جراء حادث إطلاق نار في منطقة الشورجة وسط مدينة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع على خلفية خلاف سابق تجدد بين الطرفين، ما أدى إلى قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار باتجاه الضحية أمام محله، مبيناً أن المصاب يبلغ من العمر 27 عاماً وتعرض لطلقة نارية في ساقه.

وأضاف أن قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً بالواقعة، بعد التعرف على هوية مطلق النار، فيما جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحالته الصحية مستقرة.