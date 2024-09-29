مشروع مجاري الموصل الأيمن.. "فساد وتلكؤ يعرقلان الإنجاز"

شفق نيوز/ رصد عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى وطبان جميل المنصور، يوم الأحد، عن وجود تلكؤ وبطء في تنفيذ مشروع المجاري الخاص بجانب الموصل الأيمن.

وقال المنصور، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك تلكؤ يربك العمل ضمن مشروع مجاري الأيمن، فضلاً عن التباطؤ الواضح في تنفيذ أعمال المشروع في العديد من المناطق، وخاصة في منطقة الإصلاح الزراعي."

ودعا المنصور الجهات المعنية إلى الإسراع في تنفيذ العمل وإنهاء معاناة المواطنين جراء التكسرات في الشوارع نتيجة تنفيذ مشروع المجاري.

وقبل 3 سنوات، أحيل مشروع مجاري الجانب الأيمن للموصل بتكلفة تزيد عن 630 مليار دينار، وهو ما أثار حينها انتقادات واسعة للحكومة المحلية، إضافة إلى توجيه التهم لها بوجود صفقات فساد في إحالة المشروع.