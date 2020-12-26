مشروع ماء جديد وتأهيل مستشفى متهالك في منطقة عراقية منكوبة

شفق نيوز/ أعلن مسؤول حكومي، يوم السبت، عن افتتاح مشروع كبير لماء الشرب في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين، مشيراً في ذات الوقت إلى موافقة وزارة النفط على تأهيل مستشفى القضاء.

وقال قائممقام بيجي شمالي صلاح الدين، سعد خزعل لوكالة شفق نيوز، إن "وزير التخطيط خالد بتال وبرفقة محافظ صلاح الدين وعدد من المسؤولين المحليين والامنيين افتتح، اليوم، مشروع ماء بيجي الكبير الذي تم تأهيله من قبل منظمة UNDP الدولية والذي تصل طاقته الانتاجية الى 3000م3 في الساعة".

وأكد خزعل أن "وزير التخطيط استحصل موافقة وزارة النفط عبر اتصال هاتفي على اعادة تأهيل مستشفى بيجي (سعة 50 سريراً) المتهالك والمتضرر والمزمع تأهيله من قبل صندوق الاعمار – صندوق التنمية الكويتي"، معتبراً "تأهيل المستشفى لا يفي بحاجة القضاء الذي يتطلب انشاء مستشفى متكامل باعتبار بيجي مصنع النفط والممول الرئيسي للعراق بالمشتقات النفطية".

وكان قائممقام بيجي سعد خزعل، قال في حديث سابق لوكالة شفق نيوز، ان "بيجي او ما تسمى (امارة الوقود) في العراق مازالت منكوبة وتعاني مرار الاهمال من قبل الحكومة المركزية".

وأعلن البرلمان العراقي في 13 تموز 2016، قضاء بيجي منطقة منكوبة، على الرغم من وجود اكبر مصفى نفطي فيها "مصفى بيجي".

ويقع قضاء بيجي شمالي محافظة صلاح الدين ويبلغ سكانه نحو 175 الف نسمة ، وسقط بيد تنظيم "داعش" عام 2014، قبل أن يتم تحريره من قبل القوات الأمنية والحشد الشعبي في معارك ضارية امتدت لأكثر من عام.

وتعرض القضاء للتدمير شبه التام جراء الحرب مع تنظيم داعش خلال الاعوام الممتدة بين 2014- 2016.