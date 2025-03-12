مشروع "التكسي الوطني" يرى النور في بغداد

شفق نيوز/ اعلنت مديرية النقل الخاص احدى تشكيلات وزارة النقل، اليوم الأربعاء، المباشرة بتهيئة وتجهيز عدد من الأكشاك في بغداد ضمن مشروع "التكسي الوطني".

وأكد مدير الاعلام في ادارة النقل ميثم الصافي في تصريح لوكالة شفق نيوز، ان "الهدف من تهيئة الاكشاك هو تفعيل مشروع التكسي الوطني ، وان مهمة الاكشاك تتلخص بتسجيل العجلات العاملة في بغداد".

واضاف، ان "التكسي الوطني منصة الكترونية اطلقتها وزارة النقل لخدمة المواطنين"، مبيناً، ان "المنصة تتصف ببعض المواصفات ، ومنها تقييم اصحاب سيارات الاجرة من قبل المواطنين، وبالعكس ضمن نقاط تهدف لفرز اصحاب سيارات الاجرة الأكثر جدية وانضباطاً في العمل".

واكد الصافي "وجود خدمات خاصة لاصحاب التكسيات بهذه الاكشاك، تتضمن ادامة العجلات وتجديد زيوتها"، داعياً شركات النقل في القطاع الخاص للانضمام لهذا المشروع".

وأعلنت وزارة النقل العام الماضي، عن بدء تنفيذ مشروع "التكسي الوطني" الطموح، الذي يهدف إلى تنظيم قطاع النقل وتسهيل خدماته للمواطنين في بغداد والمحافظات الأخرى.

والمشروع عبارة عن تطبيق إلكتروني معيَّن يضمّ جميع مركبات سيارات الأجرة "التكسي" في بغداد والمحافظات، من مزاياه أنه سيُنهي ظاهرة عمل أصحاب السيارات الخصوصي، ممن يزاحمون نظراءهم أصحاب سيارات الأجرة.