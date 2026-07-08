مشروع احياء قلعة باشطابيا: حديقة على مساحة 9 آلاف متر مربع في الموصل

شفق نيوز- نينوى

أعلن مدير مفتشية الآثار والتراث في نينوى، رويد موفق الليلة، يوم الأربعاء، التعاقد مع منظمة اليونسكو لإنشاء حديقة تراثية عامة مجاورة لقلعة باشطابيا الأثرية، ضمن حدودها التاريخية.

وقال موفق، في حديث لوكالة شفق نيوز: "نعمل جاهدين على الحفاظ على تاريخ وإرث وحضارة الموصل ونينوى من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة المشتركة، واليوم، ومع الشريك الحقيقي لمفتشية الآثار، المتمثل بمنظمة اليونسكو، ستنطلق قريباً الأعمال التنفيذية لإنشاء حديقة تراثية عامة في موقع باشطابيا، على مساحة تزيد على 9 آلاف متر مربع".

وأضاف: "بالتزامن مع مشروع الحديقة، سنعمل على إعداد دراسة هندسية وفنية متكاملة لإعادة تأهيل وإعمار القلعة، التي كانت وما زالت وستبقى شاهداً على أصالة التاريخ الموصلي"، مبيناً أن "قلعة باشطابيا أولاً ستعود وبعدها، سننتقل مباشرة إلى موقع (قره سراي) الأثري".

وتشير المصادر والوثائق الرسمية التابعة للهيئة العامة للآثار والتراث إلى أن قلعة باشطابيا تُعد واحدة من أعرق الشواخص الأثرية الحية في الموصل، إذ يعود تاريخ تشييدها الأول إلى القرن السادس الهجري (نحو عام 1200 ميلادية)، في عهد الدولة الأتابكية (الزنكية)، وتحديداً على يد الأمير عماد الدين زنكي، قبل أن تُطوَّر وتُوسَّع في عهد السلطان بدر الدين لؤلؤ.

وتُعد القلعة، التي يمتد تاريخها لأكثر من 800 عام، حصناً دفاعياً منيعاً للمدينة عبر العصور، واكتسبت شهرة تاريخية واسعة خلال حصار نادر شاه للموصل عام 1743، إذ كانت مركزاً للمقاومة بقيادة والي الموصل حسين باشا الجليلي.

وشهدت في تلك الحقبة آخر حملة تأهيل وترميم رسمية وشاملة لأسوارها خلال العهد العثماني، قبل أن تطالها سنوات الإهمال والتدمير والعمليات العسكرية، لتأتي الحملة الاستراتيجية الحالية بوصفها أول جهد حكومي ودولي متكامل لإنقاذ القلعة وإعادة بريقها التاريخي.