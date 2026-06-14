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    • مشروب الطاقة يقتل مواطناً "مجهول الهوية" في ذي قار

    مشروب الطاقة يقتل مواطناً "مجهول الهوية" في ذي قار
    2026-06-14T16:52:56+00:00

    شفق نيوز- ذي قار

    أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الأحد، بوفاة رجل ستيني مجهولة الهوية جراء تناوله مشروباً للطاقة.

    وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الرجل في الستينيات من عمره مجهول الهوية، وسقط ميتاً في الشارع العام بمنطقة مجمع تينا وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار".

    وأضاف أن "التحقيقات الأولية في الحادث تشير إلى أن الوفاة حصلت نتيجة تناوله مشروباً للطاقة، ثم توفي على الفور بعد ذلك بحسب كاميرات المراقبة في المنطقة نفسها".

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