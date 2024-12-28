مشاورات سياسية تقود لحسم الخلاف على منصب رئيس هيئة استثمار نينوى

شفق نيوز/ كشف النائب عن محافظة نينوى محمد نوري العبد ربه، يوم السبت، عن قرب حسم منصب رئيس هيئة استثمار نينوى، وذلك عبر التشاور مع الكتل السياسية في مجلس المحافظة.

وقال العبد ربه لوكالة شفق نيوز، إن "حسم هذا الملف مهم جدا لدعم عجلة الإعمار وتعزيز الاستثمار في المحافظة، وهذه الخطوة ستتم قريبا عبر التشاور مع الكتل السياسية في مجلس المحافظة".

وأضاف أن "نينوى تتطلع إلى تنفيذ المزيد من المشاريع الاستراتيجية والمهمة في المرحلة المقبلة، والتي من خلالها يبرز دور الإعمار الحقيقي في المحافظة".

يشار إلى أن عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، أكد سابقا، وجود ضغوط سياسية أدت إلى انسحاب رئيس هيئة الاستثمار، فيما حذر من تداعيات سلبية على المحافظة جراء عدم حسم هذا المنصب.

وكان محافظ نينوى قد كلف سابقاً محمد الآغا، برئاسة الهيئة، لكن الأخير اعتذر عن القبول بسبب ضغوط من كتل وأحزاب سياسية.

وشهدت محافظة نينوى صراعاً حاداً على منصب رئيس هيئة الاستثمار، وبقي المنصب شاغرا منذ أشهر، بسبب الخلافات السياسية والإدارية.