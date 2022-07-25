مشاهد من العصور الوسطى.. "سلّم وطريق للموت" يتوسط قلب بغداد (صور)

شفق نيوز/ تنذر جسور المشاة في جانب الرصافة من العاصمة بغداد، بكارثة مستقبلية، إن بقيت على ما هي عليه، دون تدخل أمانة العاصمة في إعادة تأهيلها.

عدسة وكالة شفق نيوز، رصدت عدداً من جسور المشاة، وتحديداً في منطقة زيونة، الواقعة بجانب الرصافة شرقي بغداد، هذه الجسور متآكلة وتنذر بكارثة مستقبلية إن بقي وضعها على ما هو عليه.

واستطلعت الوكالة، حديث مواطنين، من المارّة عبر هذه الجسور، ووصفوا العبور عليها بأنه "طريق للانتحار" أو "الموت"، والسبب تآكل أجزاء منها، الأمر الذي ينذر بكارثة السقوط، إضافة إلى النفايات المتجمعة فيها".

ثلاثة جسور في زيونة، رصدتها الوكالة، ابتداء من ساحة ميسلون وصولا إلى بداية شارع الربيعي، وتبين أنها مفتوحة أمام عبور المارّة، إلا أنها لم تشهد أي صيانة وإعادة تأهيل منذ سنوات، إذ أن الوقوف عليها أو السير، يتسبب بحركة في الجسر.

وناشد مواطنون، تحدثوا للوكالة، الجهات المسؤولة ومنها بلدية الغدير التابعة لأمانة بغداد "التحرك الفوري لحل مسألة هذه الجسور قبل وقوع الكارثة".