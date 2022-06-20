مشاهد مروعة.. حريق ضخم يُدخل الناصرية في حالة إنذار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، يوم الاثنين، بأن حريقاً هائلاً أتى على "مولد كهرباء" وأدخل الناصرية، مركز المحافظة في حالة إنذار.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن حريقا اندلع في ساعة متقدمة من ليل امس في مولدة كهرباء اهلية بمدينة الناصرية، مبينا أن الحريق اتسع وولد نيران هائلة نتيجة وصولها الى خزانات الوقود.

وأشار المصدر، إلى أن المدينة والاهالي دخلوا في حالة انذار نتيجة هول الحريق، مشيرا الى أن فرق الانقاذ والاطفاء توجهت الى مكان الحادث وبذلت جهدا في السيطرة عليه.

ولفت المصدر، الى حدوث أضرار مادية كبيرة، دون خسائر بشرية.

من جانبها أفادت مديرية الدفاع المدني بأن فرقها تمكنت من اخماد الحريق، مشيرة الى أنه التهم ثلاثة مولدات كهربائية.

وأوضحت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع داخل ثلاثة مولدات كهربائية أهلية مع كميات كبيرة من وقود الگأز الخاص بتشغيلها داخل مدينة سكنية في منطقة حي سومر وسط محافظة ذي قار.

وبينت أن فرقها استنفرت وطوقت الحادث وأبعدت خطر انتشار الحريق إلى المنازل القريبة من موقع الحادث وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية وعلى أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق.

وتنشر وكالة شفق نيوز، صوراً ومقطعي فيديو تظهر هول النيران التي اتت على المولد.