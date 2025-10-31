"مشاهد صادمة".. نسور مقيدة بـ"شريط لاصق" للبيع وسط بغداد (صور)

شفق نيوز- بغداد

أثارت صور لعدد من النسور المقيّدة بطريقة غير إنسانية والمعروضة للبيع في سوق الغزل وسط العاصمة بغداد، موجة من الجدل بشأن مصير حقوق الحيوان في العراق.

ورصدت عدسة وكالة شفق نيوز، الزوار قيام بعض الباعة بعرض نسور داخل أقفاص ضيقة أو وهي مقيدة الأجنحة بـ"شريط لاصق"، في مشهد يعكس غياب الرقابة على تجارة الحيوانات في العراق.

ويقع سوق الغزل، هو سوق معروف في بغداد لبيع وشراء الحيوانات والطيور والأسماك بمختلف فصائلها وأشكالها، قرب جامع الخلفاء التاريخي في الشورجة وسط العاصمة، ويضم محالاً صغيرة لبيع الحبوب الجافة والبقوليات والأعشاب ومختلف أنواع الأغذية الخاصة بما يتم عرضه في السوق.

بالإضافة إلى محال أخرى لبيع الطيور الأليفة والبرية النادرة كالصقور والطواويس، بالإضافة إلى مختلف فصائل الكلاب والقطط النادرة، وأسماك الزينة، وكذلك الأفاعي والزواحف وحيوانات برية وأخرى مفترسة من العراق ودول أخرى.