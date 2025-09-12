منتسب أمني ينتحر في كرميان وإنقاذ شابة وشاب من موت محقق بديالى

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر أمني في إدارة كرميان التابعة لإقليم كوردستان، يوم الجمعة، بانتحار منتسب أمني أثناء أداء الواجب، فيما أقدم شابة وشاب على الانتحار "حرقاً" لكن تم إنقاذهما في اللحظات الأخيرة.

وقال المتحدث باسم مديرية شرطة إدارة كرميان، العقيد علي جمال قدوري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المنتسب (صباح طاهر قادر) مواليد العام 1978 من سكنة ناحية رزكاري، التحق صباح اليوم لتأدية واجب الحراسة لمحكمة بداءة كلار، وأثناء الدوام أطلق النار على نفسه من سلاح بندقية نوع كلاشنكوف مما أسفر عن وفاته على الفور".

وأضاف أنه "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي في قضاء كلار لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث".

وفي ديالى ذكر مصدر أمني وكالة شفق نيوز، إن "شابة مواليد 1994 قامت بسكب الوقود على جسدها وإشعال النار داخل حمام منزلها في أطراف قضاء المنصورية شمال شرقي ديالى، لكن تم إنقاذها في اللحظات الأخيرة ونقلها إلى المستشفى".

وبين أن الشابة أصيبت بحروق بليغة، إلا أنها لم تفارق الحياة.

وأضاف المصدر أن "شاباً مواليد 2004 قام بسكب النفط على جسده وإحراق نفسه أيضاً داخل منزله في منطقة سراجق ضمن ناحية السلام شمال مدينة بعقوبة".

وأشار إلى أن "الشاب تم نقلها إلى المستشفى وهو على قيد الحياة لكنه أصيب كذلك بحروق بليغة"، لافتاً إلى أن أسباب الحالتين نفسية ومشاكل عائلية وفق المعلومات الأولية وتم فتح تحقيق بالحادثتين.