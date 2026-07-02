مشاكل عائلية تنهي حياة طالب إعدادي في ديالى وإنقاذ رجل حاول الانتحار بالموصل

شفق نيوز - ديالى/ نينوى

أفادت مصادر أمنية، اليوم الخميس، بتسجيل حادثتي انتحار ومحاولة انتحار منفصلتين في محافظتي ديالى ونينوى، أسفرت الأولى عن مصرع طالب، فيما نجحت الشرطة النهرية في إنقاذ مواطن بالموصل.

حادثة ديالى

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن طالباً في المرحلة الخامسة الإعدادية فارق الحياة إثر إقدامه على إنهاء حياته داخل منزله في إحدى قرى ناحية دار السلام، شمالي مدينة بعقوبة بمركز محافظة ديالى.

وأضاف المصدر أن المؤشرات الأولية، وفقاً لإفادات مقربين منه، تعزو الحادثة إلى ضغوط نفسية ومشاكل عائلية، مشيراً إلى نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي وفتح تحقيق من قبل السلطات المختصة للكشف عن الملابسات الكاملة.

إنقاذ في الموصل

وفي سياق منفصل بمحافظة نينوى، أقدم رجل يبلغ من العمر 46 عاماً على إلقاء نفسه من أعلى الجسر الثالث وسط مدينة الموصل في محاولة لإنهاء حياته، إلا أن سرعة استجابة مفارز الشرطة النهرية المنتشرة في نهر دجلة حالت دون وقوع الكارثة.

وأوضح مصدر أمني للوكالة، أن الزوارق النهرية سارعت فوراً إلى موقع الحادث وتمكنت من انتشال الرجل من وسط المياه في الوقت المناسب وإبقائه على قيد الحياة، مؤكداً تسليم الشخص للأجهزة الأمنية المختصة التي فتحت تحقيقاً موسعاً للوقوف على الدوافع والأسباب.