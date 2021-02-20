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"مشاكل عائلية" تدفع شابة انبارية للانتحار شنقاً

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-20T11:35:49+0000
"مشاكل عائلية" تدفع شابة انبارية للانتحار شنقاً

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول في قيادة شرطة الانبار غربي العراق، اليوم السبت، بأن شابة اقدمت على الانتحار شنقاً بسبب "مشاكل عائلية".

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "شابة من سكنة حي الأندلس في قضاء الفلوجة شرقي الانبار، تبلغ من العمر 20 عاماً أقدمت، فجر اليوم، على الانتحار شنقاً"، مشيراً إلى "نقل جثتها الى دائرة الطب العدلي".

وأضاف المصدر الذي يحمل رتبة عقيد في الشرطة، أن "قوة أمنية فتحت تحقيقاَ في ملابسات الحادث"، موضحاً أن "التحقيقات الاولية اظهرت أن الشابة قد انتحرت بعد مشاكل مع زوجها بسبب الوضع المادي المزري".

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