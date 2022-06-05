مشاكل عائلية تدفع طفلاً لمحاولة الانتحار في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، باحباط محاولة انتحار طفل بالعاصمة بغداد، في حالة هي الاولى بالعراق.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن طفلاً يبلغ من العمر 10 سنوات أقدم، مساء اليوم، على الانتحار باسلوب الشنق داخل منزله ضمن منطقة الامين الثانية شرقي بغداد"، مبينا أن "ذويه تمكنوا من انقاذه".

وأرجع المصدر، سبب اقدام الطفل على الانتحار الى "خلافات عائلية"، مشيراً الى أن "الطفل يرقد حالياً في احدى مستشفيات العاصمة بعد نقله من قبل ذويه، وهو فاقد للوعي".

إلى ذلك، تمكنت الشرطة المجتمعية من انقاذ سيدة من الانتحار في كركوك وفك قيود معنف في بغداد.

وقالت الشرطة المجتمعية التابعة الى وزارة الداخلية، في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مفارزها تمكنت من انقاذ سيدة من الانتحار من أعلى جسر في كركوك نتيجة الضغط النفسي والمشاكل الأسرية التي تعرضت، لها، كما استطاعت أن تنهي حالة تعنيف تعرض لها شاب في بغداد من قبل ذويه، وتفك قيود حبسه في إحدى غرف الدار.

في ذات الوقت قدمت الشرطة المجتمعية الدعم النفسي والمعنوي للحالتين، وفق البيان، حاثة ذويهما على رعايتهما والاهتمام بهما، ومحاولة حل مشاكلهما بالطرق الودية والسلمية بعيدا عن العنف والإكراه.