مشاكل بالجملة.. شفق نيوز تفتح ملف الواقع الصحي في العراق

شفق نيوز/ كشفت لجنة الصحة والبيئة النيابية، يوم الاثنين، ما تعانيه وزارة الصحة من "دمار" نتيجة الفساد الإداري والمالي الذي شهدته منذ سنوات ماضية، وفيما أكدت الحاجة لبناء 94 مستشفى في البلاد، أوضحت بشأن مراكز علاج وإعادة تأهيل متعاطي المخدرات.

وقال عضو اللجنة، باسم الغرابي، لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الصحة تعاني من تهالك بناها التحتية ومؤسساتها الصحية وأجهزتها الطبية، وأن وضع نسبة 5% في الموازنة أي ما يقارب 9.7 أو 9.8 تريليونات دينار لا تكفي مقارنة لحجم الدمار الموجود فيها، ومهما وضعت الحكومة من مبالغ لوزارة الصحة فلن تنصفها".

الفساد المالي والإداري

وأوضح أن "وزارة الصحة استشرى فيها فساد إداري ومالي منذ سنوات، ما أنهك مؤسساتها الصحية، حتى ان الإشغال السريري في داخل المستشفيات المتهالكة قليل، لأنه لا توجد خدمات صحية داخل المستشفيات، كما أن الرعاية الطبية الأولية تكاد أن تصل إلى الصفر، فضلاً عن غياب العلاجات التي تنقذ الحياة والتي تسمى بعلاجات الصدمة وغيرها".

وتابع، "بالإضافة إلى غلاء علاجات الأمراض المستعصية ومنها السرطان المستفحل حالياً بسبب عدم وجود فحص مبكر وغياب أجهزة الفحص له، لذلك تتوفى الحالات المصابة بالسرطان لتأخر مرحلة علاجها".

الحاجة لـ94 مستشفى

وأضاف الغرابي "ما فاقم المشكلة الصحية هو عدم بناء مستشفيات جديدة، وعلى الرغم من إحالة مستشفيات منذ عام 2014 إلا أن نسبة كبيرة منها لم تُسلّم لحد هذه اللحظة".

وأكد، أن "العراق بحاجة إلى بناء 94 مستشفى بسعة 400 سرير لكل منها، ووضع تخصيصات كبيرة وخطة على مستوى وزارة الصحة لمعالجة هذه المشاكل".

أسعار الدواء

وعن التسعيرة الدوائية، أشار عضو لجنة الصحة، إلى أنها "سوف تسيطر على تسعيرة الدواء وجودته وكذلك على عدالة توزيعه".

وفيما يتعلق بالمستشفيات الاستثمارية، أوضح الغرابي، أن "بعض المحافظات التي فيها سياحة ويتردد إليها الزوار تمتلك بعض المستشفيات الاستثمارية التي ربما تساعد وتقلل من الضغط، الا أن هناك محافظات طاردة للاستثمار".

وعن أكثر المحافظات حاجة للمستشفيات، ذكر أنها "واسط والديوانية والمثنى وذي قار وبابل، وحتى المحافظات الغربية بسبب تدمير داعش لأغلب مستشفياتها، وبالتالي تحتاج إلى إعادة تأهيل فضلاً عن إنشاء مستشفيات جديدة".

وبين أنه "سيتم قريباً افتتاح 10 مستشفيات ما بين ألمانية وأسترالية وتركية في عدة محافظات".

مراكز علاج متعاطي المخدرات

وعن مراكز علاج وإعادة تأهيل متعاطي المخدرات، أوضح الغرابي، أن "هذه المراكز لها أهمية في تأهيل المتعاطين من خلال ادخالهم في جو صحي إرشادي، إلا أنه ليس هناك مراكز معروفة ومستشفيات متخصصة في هذا الموضوع".

ولفت إلى أنه "في الديوانية هناك مستشفى الحياة الذي في طور التسليم، وهذا المستشفى سيكون على مستوى الفرات الأوسط وهو للحالات النفسية وأيضاً فيه مراكز متخصصة لمعالجة متعاطي المخدرات".

وأكد عضو لجنة الصحة في ختام حديثه، أن "كل محافظة بحاجة إلى مركز متخصص على مستوى مستشفى مصغر، لأن ظاهرة المخدرات تشكل خطراً أكثر من الإرهاب باعتبارها خطراً تحت الغطاء لا يُشاهد لكنه متفشٍ داخل المجتمع ويؤدي إلى دماره، وله تأثير أمني ومالي واجتماعي".