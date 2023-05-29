مشاكل الخط الايراني تخفض التيار الكهربائي في ديالى

شفق نيوز/ أعادت مشاكل الخط الإيراني معاناة أهالي محافظة ديالى من تردي التيار الكهربائي وتقليل ساعات التجهيز.

وقال مصدر في مديرية السيطرة والتوزيع بمديرية كهرباء ديالى، لوكالة شفق نيوز، ان "حصة ديالى من خط ميرساد الإيراني انخفضت من 400 ميغاواط الى اقل من 300 ميغاواط بسبب قلة كميات الغاز الإيراني الذي تستورده وزارة الكهرباء العراقية لتغشيل محطات التوليد".

وبين ان "حصة ديالى من خط ميرساد انخفضت بنسبة 30% الى جانب انخفاض حصة المحافظة من المنظومة الوطنية بعد تراجع امدادات الغاز الى محطات التوليد".

وعلي اثر مشاكل الغاز والتوليد انخفضت ساعات التجهيز من 20 ساعة يومياً إلى 14-16 ساعة بحسب المصدر في عموم مناطق ديالى.

وتستورد ديالى الكهرباء عبر خطين من الجانب الإيراني الاول ديالى ميرساد 400 ميغاواط، والثاني خانقين سربيل زهاب 150 ميغاواط.