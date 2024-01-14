"مشاريع فك الاختناقات".. لمسات أخيرة على جسر تقاطع الفنون الجميلة ببغداد (صور)

شفق نيوز/ يشارف جسر تقاطع "الفنون الجميلة" في منطقة الباب المعظم وسط العاصمة بغداد، على الانتهاء تمهيداً لافتتاحه ودخوله إلى الخدمة، وهو أحد "مشاريع فك الاختناقات" التي أطلقها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وتعهد السوداني، في 31 كانون الأول الماضي، بأن يكون "2024 عاماً للإنجازات وتحويل الخُطط إلى واقع عمل"، وذلك بعد أن أطلق مطلع شهر آذار 2023، ما قال إنها "الحزمة الأولى من مشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد"، والتي تضمنت بحسب وزارة الإعمار، إنشاء 16 مجسراً وطريقاً جديداً.

وكشفت وزارة الإعمار والإسكان، مطلع شهر كانون الثاني الجاري، عن وجود مشاريع جديدة لفك الاختناقات المرورية بغداد، فيما بينت ان هناك 3 حزم للمشاريع ستنطلق بـ"دراسة وتخطيط".

وقال عمر محمود يونس، المهندس المقيم في مشروع تقاطع الفنون الجميلة، لوكالة شفق نيوز، إن "المشروع يتكون من مجسرين يربطان بين طريق الصرافية إلى المستنصرية والعسك، وهذا المشروع له أهمية كبير في فك الاختناقات المرورية".

وأضاف يونس، أن "هذا المشروع تمت المباشرة بإنجازه قبل أربعة أشهر، والآن بات قريباً جداً من الإنجاز تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ".