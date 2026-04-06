مشاريع فك الاختناقات تتحدى شحّ الأموال: أبرز الأعمال المستمرة والجديدة

أكدت وزارة الإعمار والإسكان العراقية، يوم الاثنين، استمرار مشاريع فكّ الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد، رغم الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، لوكالة شفق نيوز، إن "مشاريع فكّ الاختناقات المرورية مستمرة رغم الأزمة المالية، حيث يجري العمل على ما تبقى من أجزاء الحزمة الأولى، والمتمثلة بمشروع إنشاء جسر الجادرية الثاني ومجسر القادسية، والذي سبق أن تم افتتاح شارع أبو نؤاس كأحد فقراته، إضافة إلى مشروع إنشاء جسر غزة، الذي سبق أن تم افتتاح مجسر الزعفرانية كأحد فقراته، وكذلك مشروع ربط جسر الطابقين بالجسر المعلّق، والذي سبق أن تم افتتاح مجسر المصافي كأحد فقراته".

وأضاف أن "المشاريع الأخرى هي مشروع ربط طريق محمد القاسم بطريق بغداد – كركوك من جهة البساتين والسريدات، والذي سبق أن تم افتتاح مجسر السريدات كأحد فقراته".

وأشار الصفار، إلى أن "العمل مستمر أيضاً في أربعة من مشاريع الحزمة الثانية، وهي مشروع إنشاء جسر الصرافية الثاني، والذي سبق أن تم افتتاح فقرتين منه، هما مجسر الصرافية ومجسر براثا، ومشروع مجسرات تقاطع محكمة بغداد الجديدة في البلديات، الذي يضم إنشاء ثلاثة مجسرات وقد وصل إلى مراحله النهائية، إلى جانب مشروع إنشاء جسر الكريعات الرابط بين منطقتي الكاظمية المقدسة والأعظمية، ومشروع مجسر تقاطع شارع 60 في الدورة".

كما تابع المتحدث قائلاً إن "هذه المشاريع سبق أن خُصصت لها الأموال، لكنها واجهت بعض الصعوبات بسبب نقص السيولة المالية، ومع ذلك فإن العمل مستمر فيها"، مشيراً إلى أن "التحدي الأكبر يتمثل في عدم إطلاق مشاريع جديدة مكمّلة، نتيجة الأزمة المالية، وعدم إقرار الموازنة، فضلاً عن الظروف الحالية التي تشهدها المنطقة".

وكان رئيس مجلس الوزراء "المنتهية ولايته" محمد شياع السوداني، قد أطلق مطلع شهر آذار 2023، ومن خلال وزارة الاسكان والاعمار، ما قال إنها "الحزمة الأولى من مشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد"، والتي تضمنت بحسب الوزارة إنشاء 16 مجسراً وطريقاً جديداً.

وتُعَدّ الزحامات المرورية في بغداد من أبرز التحديات التي تواجه سكان العاصمة، حيث تشهد شوارعها اختناقات مرورية يومية، خاصة عند التقاطعات المرورية ونقاط التفتيش المنتشرة في معظم المناطق.

وبحسب متخصصين، تعود أسباب هذه الزحامات المرورية إلى عوامل عدة، منها زيادة عدد المركبات حيث ارتفع عددها في بغداد بشكل كبير بعد العام 2003، إذ تشير التقارير إلى أن عدد المركبات في شوارع العاصمة تجاوز 7 ملايين مركبة، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 15 مليون مركبة بحلول عام 2035، فضلا عن تدهور البنية التحتية في شوارع بغداد، بما في ذلك الطرق غير المكتملة والمطبات الاصطناعية والحفريات.