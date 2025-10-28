مشاركة عراقية في البطولة الآسيوية للمناظرات الجامعية

شفق نيوز– مسقط

يشارك العراق في البطولة الآسيوية الثالثة للمناظرات الجامعية، التي تقام في سلطنة عُمان خلال الفترة من 28 أكتوبر/تشرين الأول ولغاية 2 نوفمبر/تشرين الثاني، بمشاركة واسعة من مختلف الدول الآسيوية.

ويمثل العراق في هذه البطولة جامعتي المستنصرية والطوسي، بعد تأهلهما في التصفيات الوطنية للمناظرات التي أُقيمت بإشراف الأكاديمية الدولية للقيادة والتنمية وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتأتي هذه المشاركة لتعكس حضور الجامعات العراقية في المحافل الدولية، وسعيها إلى تعزيز ثقافة الحوار والفكر النقدي، وتمثيل العراق بشكل مشرف في المنصات الأكاديمية العالمية.