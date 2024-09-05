مشاجرة وحادث سير تنهيان حياة شخصين ووفاة "طبيعية" لعامل أجنبي في العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بمقتل شاب إثر مشاجرة، ووفاة مواطن باكستاني في العاصمة بغداد، فيما أخبر مصدر آخر بمصرع سائق إثر حادث سير وسط محافظة كركوك.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "مشاجرة بين عدد من الأشخاص ضمن منطقة الشعب تطورت إلى استخدام الأسلحة البيضاء (سكين)، ما أسفر عن مقتل أحد أطراف المشاجرة"، لافتاً إلى أن "قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث، واعتقلت 3 من المتسببين بالمشاجرة".

وأضاف المصدر، أن "عاملاً باكستاني الجنسية يعمل في شركة (الوادي لبيع السيارات) لقي حتفه داخل مقر الشركة ضمن منطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد"، مشيراً إلى رفع الجثة ونقلها إلى دائرة الطب العدلي، وأن المعلومات الأولية تشير إلى أن الوفاة طبيعية.

وفي كركوك، ذكر مصدر آخر، للوكالة أن "حادث سير وقع بين سيارتين في شارع المطار وسط كركوك، أدى إلى وفاة سائق سيارة وإصابة الآخر، وجرى نقل الجثة إلى الطب العدلي، والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج".