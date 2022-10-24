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مشاجرة في بلدة عراقية تثير الرعب ومسؤول حكومي يكشف حقيقتها

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-24T11:27:32+0000
مشاجرة في بلدة عراقية تثير الرعب ومسؤول حكومي يكشف حقيقتها

شفق نيوز/ أثارت مشاجرة عشائرية استخدمت خلالها الأسلحة المتنوعة في قضاء آمرلي شرقي صلاح الدين، حالة من الذعر لدى الأهالي، فيما كشف مسؤول حكومي حقيقة المشاجرة، مطمئناً بعدم وجود أي انهيار امني او اختراق إرهابي.

وقال قائممقام امرلي وكالة حسن زين العابدين لوكالة شفق نيوز، إن مقطع فيديو لشجار عشائري أثار الخوف والرعب لدى المواطنين من وجود اختراق إرهابي للقضاء، إلا أن الأمر لم يتعدَ المشاجرة.

وتابع، أنه بتوجيه من محافظ صلاح الدين إسماعيل الهلوب اتجهت قوات مشتركة من الجيش والشرطة والحشد الى مكان الحادث واعتقلت مسببي الشجار واحالتهم الى الجهات القضائية وفق المادة 413 مشيرا إلى أن الشجار تم فضه وبتدخل وجهاء العشائر مع القوات الأمنية".

وطمأن زين العابدين أهالي امرلي بعدم وجود أي اختراق او تهديد إرهابي وأن الحياة تسير بشكل طبيعي في كافة مفاصلها في عموم مناطق قضاء آمرلي، مشيراً إلى أن إدارة امرلي أرسلت برقية رسمية لادارة المحافظة لبيان حقيقة الالتباس الأمني والذي أسيء تصويره وتهويله.

ويبعد قضاء آمرلي مسافة 30 كم جنوب غرب قضاء طوز خورماتو، ويقع وسط سلسلة جبال حمرين، ويتصل من جهة الشرق بناحية جلولاء في ديالى ومن الجنوب بناحية العظيم ومن الشمال بقضاء طوز خورماتو ومن الغرب قرى تتبع الى مدينة تكريت ويبلغ سكانها أكثر من 50 ألف نسمة.

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