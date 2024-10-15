مشاجرة بين زوجين تنتهي بإصابة خطيرة للزوجة بسلاح زوجها جنوبي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بإصابة امرأة بطلق ناري على يد زوجها بسبب مشاجرة داخل منزلهم في حي الإعلام جنوبي بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة اندلعت بين زوج وزوجته لم تعرف أسبابها، تطورت إلى سحب الزوج لسلاحه وقيامه بإطلاق النار على زوجته ما أسفر عن اصابتها بجروح خطيرة، في منطقة حي الاعلام".

وقال المصدر أن "قوة امنية وصلت إلى مكان الحادث، تمكنت من اعتقال الزوج قبل أن يلوذ بالفرار، في حين نقلت الزوجة إلى المستشفى لتلقي العلاج".