مشاجرة بالعصي والأيدي تودي بحياة شاب في الناصرية وانتحار آخر في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بمقتل شاب في شجار بين أقارب، شمال شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شجاراً بالعصي والأيدي اندلع بين أبناء عمومة في قضاء الدواية شمال شرق مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتاً إلى أن "الشجار أدى لمقتل شاب من احد الطرفين بعدما تعرض لضربة على رصيف الشارع نتيجة سقوطه ارضاً بسبب إحدى الضربات".

وبين المصدر، ان "القوات الامنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي، فيما اعتقلت جميع أطراف الحادث".

في حين أفاد مصدر أمني في بغداد، بانتحار شاب في منطقة الحرية شمالي العاصمة.

وقال المصدر لشفق نيوز، إن "شاباً من مواليد 1998، أقدم على الانتحار بشنق نفسه بواسطة قطعة قماش معلقة بسقف منزله ضمن منطقة الحرية"، مبييناً أن "أسباب الانتحار لم تعرف بعد".