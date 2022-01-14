مسؤول يهدد بتحريك مئات الشكاوى القضائية ضد شركة اتصالات عاملة في العراق

شفق نيوز/ هدد مسؤول محلي بمحافظة النجف، اليوم الجمعة، بتحريك مئات الشكاوى ضد شركة "زين" للاتصالات بسبب الأضرار التي تسببها للسكان.

وذكر مدير ناحية "الشبكة" في النجف، اياد الزرفي لوكالة شفق نيوز، ان "شبكة زين للاتصالات تقدم خدمات سيئة لأهالي ناحيته، رغم كل الخدمات والتسهيلات التي قدمتها إدارة الناحية للشركة من أجل افتتاح أول برج اتصالات في تاريخ الناحية".

وبين، ان "الخدمات كانت في بدايتها جيدة، لكنها بعد فترة تحولت إلى سيئة جدا و بشكل لا يطاق، رغم كل المناشدات التي اطلقت من أجل تحسينها".

كما أضاف الزرفي قائلا ان "استمرار وضع الاتصالات الحالي سيجبرنا كادارة للناحية على الذهاب في أحد صباحات الأيام المقبلة لتحريك 1000 شكوى من قبل اهالي الناحية، ضد ادارة شبكة زين للاتصالات للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تسببت بها لهم".

ويوجد عدد من الشركات هواتف النقال العاملة في العراق التي تقدم الخدمات للزبائن أبرزها، وهي: زين، آسيا سيل، إتصالنا، أُمنية، كورك تيليكوم، كلمات، وفرات فون، والوطنية.

ويشكو سكان المناطق البعيدة عن مراكز المدن في العراق من رداءة شبكات الإتصالات، وضعف الخطوط ومنذ أمد ليس بالقريب، ويقولون إن الشركات لا تعير اهمية لتحسين الخدمات المقدمة لهم.