مسؤول يكشف عن عدد الايزيديين المهاجرين من العراق

شفق نيوز/ أعلن مدير شؤون الديانة الايزدية في دهوك ان نسبة الايزديين في اقليم كوردستان والعراق انخفاض أعداد الايزيدين في العراق بعد ان كانت تفوق 500 ألف نسمة قبل اجتياح تنظيم داعش لسنجار.

وقال جعفر سمو لوكالة شفق نيوز؛ ان "100 الف ايزدي من من أصل 500 ألف هاجروا الى خارج البلاد بعد هجوم تنظيم داعش على مناطق الايزديين في سنجار". مشيرا الى ان "80% من الايزديين نزحوا من مناطقهم في سنجار ويقطنون في مخيمات باقليم كوردستان ويرفضون العودة بسبب عدم الاستقرار في مناطقهم ووجود عدد من القوى خارج نطاق القانون".

واكد سمو ان "الحل لعودة النازحين يكمن في تنفيذ اتفاقية سنجار الموقعة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان لتطبيع الاوضاع الامنية والادارية والخدمية في هذه المناطق".