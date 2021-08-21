سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مسؤول يعدد أسباب تردي الكهرباء بالأنبار وتفاوت ساعات التجهيز

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-21T17:54:12+0000
مسؤول يعدد أسباب تردي الكهرباء بالأنبار وتفاوت ساعات التجهيز

شفق نيوز/ قال مدير فرع توزيع كهرباء شرق الانبار، سعد حاتم الجميلي، إن "هنالك الكثير من المشاكل التي تسببت بتردي واقع الطاقة الكهربائية في مناطق شرق الانبار، ومن اهمها عمليات استهداف خطوط نقل الطاقة، والتي لا يكاد يمر يوم الا وان يتم تفجير احد الابراج في البلاد، ومنها بالأنبار، كما ان هناك العديد من المشاكل مع دول الجوار بشأن الاستيراد والتصدير لمادة الغاز التي تساعد على توليد الطاقة الكهربائية".

وأضاف الجميلي لوكالة شفق نيوز، أن "هناك دولا نعمل على استيراد الطاقة منها، ايضا توقفت لفترة معينة، والعديد من المشاكل الاخرى التي تتعلق بالوزارة، وليست من اختصاص عملنا".

وأشار إلى أنه "فيما يخص اختصاص دوائرنا، فأن شبكاتنا متكاملة، وقيد الاستحداث والتطوير لمواكبة حملة الاعمار التي تشهدها الانبار، ومشاكل التوليد خارج ارادتنا، الا ان وزارة الكهرباء عازمة على حل كافة المشاكل خلال المرحلة المقبلة"، ومؤكد بأن الصيف القادم سيكون افضل من ناحية تجهيز مناطق الانبار بالكهرباء. 

ولفت الجميلي، الى ان "هناك تفاوتا بعدد ساعات تجهيز المناطق بالتيار الكهربائي، كون هناك اكثر من مصدر تغذية لمناطق شرق الانبار، منها عن طريق محطة الرشيد، واخرى عن طريق خط غرب بغداد، والاخير عن طريق محطة سمنت الفلوجة، وهذا السبب الذي يقف وراء التفاوت بساعات التجهيز".

وبين أن "من الممكن ان تتعرض احدى هذه المحطات الى مشاكل تؤثر سلبا على بعض المناطق بينما مناطق اخرى تتمتع بالخدمة بشكل افضل، كون مصادرها لم تتعرض الى اي مشاكل".

related

ركام الحرب يعمّق معاناة غربي الأنبار مع أزمة نقص الكهرباء

Date: 2021-06-29 18:57:19
ركام الحرب يعمّق معاناة غربي الأنبار مع أزمة نقص الكهرباء

مدينة عراقية ترى النور بعد شهرين من انقطاع الكهرباء

Date: 2021-02-03 11:10:29
مدينة عراقية ترى النور بعد شهرين من انقطاع الكهرباء

"سوق الجمعة".. أكثر أسواق الفلوجة شعبية يعاود الافتتاح بعد طول انتظار (صور)

Date: 2021-06-04 08:02:57
"سوق الجمعة".. أكثر أسواق الفلوجة شعبية يعاود الافتتاح بعد طول انتظار (صور)

الكهرباء تطيح بمحطات المياه.. وامانة بغداد تستغيث

Date: 2021-06-19 14:57:55
الكهرباء تطيح بمحطات المياه.. وامانة بغداد تستغيث

رسالة للكاظمي.. مسؤول عراقي ينظم وقفة احتجاجية في الأنبار

Date: 2021-08-07 20:13:12
رسالة للكاظمي.. مسؤول عراقي ينظم وقفة احتجاجية في الأنبار

انقطاع شبه تام لمنظومة الكهرباء الوطنية في العراق ماعدا إقليم كوردستان

Date: 2021-07-02 01:36:48
انقطاع شبه تام لمنظومة الكهرباء الوطنية في العراق ماعدا إقليم كوردستان

عودة التيار الكهربائي الى ثلاث وحدات ادارية في ديالى

Date: 2021-03-18 16:18:44
عودة التيار الكهربائي الى ثلاث وحدات ادارية في ديالى

بالأرقام.. الأنبار ونينوى تتصدران المدن المحررة بعودة النازحين و"صفر" لجرف الصخر

Date: 2021-06-16 19:24:04
بالأرقام.. الأنبار ونينوى تتصدران المدن المحررة بعودة النازحين و"صفر" لجرف الصخر