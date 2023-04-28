مسؤول يحذر من "كارثة صحية" ويدعو لإنقاذ المواطنين: النظافة شبه غائبة في مطاعم خانقين

شفق نيوز/ اكد مدير قطاع الرعاية الصحية الاولية في قضاء خانقين 105 كم شمال شرق بعقوبة سرمد البياتي، يوم الجمعة، ان مطاعم خانقين شبه خالية من شروط النظافة الصحية داعيا الى تعاون الدوائر المعنية لإنقاذ المواطنين من كوارث صحية.

وقال البياتي لوكالة شفق نيوز، إن "دائرته نفذت حملة غير مسبوقة في خانقين لتفقد شروط الصحة والنظافة في مطاعم خانقين وكشفت عن انعدام او شبه انعدام في شروط النظافة الصحية في المطاعم ما يهدد بكوارث صحية تطال المواطنين".

وأعلن البياتي، "إغلاق مطعمين وقصابة مرافقة لمطعم لافتقارها إلى شروط النظافة الصحية مع توجيه تحذيرات وإنذارات لعموم المطاعم للالتزام بقواعد السلامة الصحية وحماية المواطنين من امراض محتملة".

واشار البياتي الى "استمرار حملات دائرته لفرض شروط السلامة والنظافة الصحية في مطاعم يرتادها المواطنين دون دراية او علم بمخاطرها الصحية"، داعيا دوائر البلديات والزراعة والجهات المعنية الى التعاون مع الصحة لإنقاذ المواطنين من كوارث صحية واوبئة مجهولة تحملها المطاعم".