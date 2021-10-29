مسؤول أنباري يطلب الدعم قُبيل موسم الأمطار

شفق نيوز/ طالب مسؤول محلي في محافظة الأنبار، يوم الخميس، بتقديم الدعم للسلطات المحلية من أجل تفادي المشاكل التي قد تنجم عن هطول الأمطار في الشتاء.

وقال قائممقام قضاء الرطبة عماد الدليمي، إن "الوضع الخدمي في الرطبة يسير بصورة صحيحة وبدعم مستمر من حكومة المحافظة وصندوق الإعمار، إلا أننا وخاصة مع اقتراب موسم الشتاء، بحاجة إلى دعم يمكننا من تفادي المشاكل التي ترافق هطول الأمطار، وخاصة من خلال توفير الآليات التي من شأنها تصريف المياه".

واضاف الدليمي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، "أننا بحاجة ماسة إلى تأهيل وصيانة أحد أهم الجسور في الرطبة، والذي يطل على وادي حوران حيث تتسبب السيول بجرفه في كل عام، وإذا ما لم يتم تأهيله بصورة هندسية صحيحة، فقد يسبب مشاكل خدمية شائكة".

وحول المشاكل التي تتعلق بالطاقة الكهربائية والتي ترافق موسم الأمطار، قال الدليمي، أن "من الممكن انقطاع التيار الكهربائي لأيام معدودة وذلك بحسب كمية الأمطار"، مردفا "نملك محطة كهرباء صغيرة عبارة عن مولدات لتوفير الكهرباء ومن المرجح أن تسبب الأمطار الأضرار لها".

وأكد، بأن "لم يتم حتى الآن العمل على تفادي المشاكل التي قد تحدث في الطاقة الكهربائية خلال الشتاء، وذلك نتيجة إيقاف وزارة الكهرباء للصرفيات المتعلقة بهذا الخصوص، بحجة عدم توفير التخصيصات المالية".