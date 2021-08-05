مسؤول أنباري يبرئ داعش من "حرب الأبراج" ويتهم الجيش العراقي

شفق نيوز/ برأ مسؤول محلي بارز بديوان محافظة الأنبار، يوم الخميس، تنظيم داعش من عمليات استهداف أبراج نقل الطاقة الكهربائية، فيما اتهم قوات الجيش العراقي، بعدم تأدية واجبه بحماية الأبراج.

واستبعد قائممقام قضاء القائم، أحمد المحلاوي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، عناصر داعش استبعادا كاملا من حوادث تفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية، بالقول "هناك مجاميع مسلحة هي من تقوم بعمليات استهداف الأبراج بهدف تدمير البنى التحتية للكهرباء، لأهداف ومصالح شخصية، فضلا عى معاقبة سكان أقضية القائم والرمانة".

وأشار المحلاوي، إلى وجود اتفاق جرى قبل أسبوع، على قيام قيادة عمليات الجزيرة والفرقة السابعة، بتأمين الحماية للأبراج، مستدركاً بالقول "نتفاجأ اليوم بتدمير ثلاثة أبراج قريبة جداً من مخازن العتاد في قضاء حديثة، وهذا يعني لا توجد أي حماية للأبراج".

وتابع "أستبعد داعش، ولدي معلومات دقيقة تؤكد بأن قطعات الجيش المتمثلة بعمليات الجزيرة والفرقة السابعة هي المسؤولة عن حماية الطريق الاستراتيجي الرابط بين محطة (تي وان) وحديثة، وهذا الطريق يبعد عن الأبراج بمسافة تقدر من 3-4 كم، أي لا توجد أي حماية للأبراج".

وحمّل قائممقام القائم، وزارة الكهرباء المسؤولية الكاملة باستهداف الأبراج، مطالباً في الوقت نفسه بـ"حماية فعلية للأبراج".

وتساءل المحلاوي "إلى متى تبقى مدن القائم والرمانة، البالغ عدد سكان المدينتين أكثر من 210 ألف نسمة، محرومين من الكهرباء ؟".

وكانت أبراج نقل الطاقة الكهربائية بين قضائي القائم وحديثة غربي الأنبار، قد شهدت صباح يوم الخميس، عملية استهداف أسفرت عن سقوط ثلاثة أبراج، تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن مدن متفرقة غربي المحافظة.