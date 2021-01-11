سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مسؤول محلي يوضح حقيقة "سرقة" أموال الانبار من الموازنة

Category: مجتـمع

Date: 2021-01-11T12:58:13+0000
مسؤول محلي يوضح حقيقة "سرقة" أموال الانبار من الموازنة

شفق نيوز/ نفى نائب محافظ الانبار للشؤون الفنية جاسم العسل، يوم الاثنين، انباء تحدثت عن تخفيض او سرقة أموال المحافظة خلال موازنة عام 2021.  

وقال العسل لوكالة شفق نيوز، إن "المعلومات التي تناولتها مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام حول تخفيض أو سرقة موازنة المحافظة ضمن الموازنة العامة للدولة غير دقيقة"، مبيناً أن "ميزانية المحافظات في الموازنة العامة هي ترليوني دينار عراقي وتقسم على المحافظات حسب النسبة السكانية".

وأضاف العسل أن "هناك خلية من النواب عن المحافظة في مجلس النواب العراقي لن تسمح بسرقة حصة الانبار من الموازنة"، مؤكداً "سوف يحافظوا على مستحقات المحافظة والمكون".

وأشار العسل إلى أن "العمل على تأهيل البنى التحتية وتطوير الجوانب الخدمية في المحافظة يجري على قدم وساق"، لافتاً إلى أن "كل ما يتم تداوله حول إيقاف العمل بعدد من المشاريع هو عار عن الصحة".

related

صور.. مصرع 3 أشخاص وإصابة رابع بجروح بليغة بحادث مروري في الانبار

Date: 2020-12-27 19:28:14
صور.. مصرع 3 أشخاص وإصابة رابع بجروح بليغة بحادث مروري في الانبار

الانبار تفرض حظرا شاملا للتجوال والفلوجة تغلق الاسواق ومنافذ المدينة

Date: 2020-04-04 11:06:07
الانبار تفرض حظرا شاملا للتجوال والفلوجة تغلق الاسواق ومنافذ المدينة

الأول من نوعه.. مدينة "أم المساجد" تحتضن مهرجاناً للمواهب في الانبار

Date: 2020-11-20 18:02:41
الأول من نوعه.. مدينة "أم المساجد" تحتضن مهرجاناً للمواهب في الانبار

صور.. وفد من جميع المحافظات العراقية يحل ضيفاً على "مدينة المساجد" للتهنئة بقرار

Date: 2020-12-28 13:59:42
صور.. وفد من جميع المحافظات العراقية يحل ضيفاً على "مدينة المساجد" للتهنئة بقرار

الانبار تتخذ اجراءات احترازية بعد وفاة رجل اصيب بالفيروس

Date: 2020-05-31 12:45:28
الانبار تتخذ اجراءات احترازية بعد وفاة رجل اصيب بالفيروس

"المطر السياسي" يغرق شوارع الأنبار ويشعل غضب المواطنين من المشاريع

Date: 2020-11-21 15:35:44
"المطر السياسي" يغرق شوارع الأنبار ويشعل غضب المواطنين من المشاريع

الكشف عن نقل نفايات مشعة الى محافظة محررة

Date: 2019-06-13 14:35:41
الكشف عن نقل نفايات مشعة الى محافظة محررة

الأنبار.. وقفة احتجاجية ضد "علاوي" واستقطاع الرواتب

Date: 2020-12-30 11:00:06
الأنبار.. وقفة احتجاجية ضد "علاوي" واستقطاع الرواتب