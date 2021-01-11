مسؤول محلي يوضح حقيقة "سرقة" أموال الانبار من الموازنة

شفق نيوز/ نفى نائب محافظ الانبار للشؤون الفنية جاسم العسل، يوم الاثنين، انباء تحدثت عن تخفيض او سرقة أموال المحافظة خلال موازنة عام 2021.

وقال العسل لوكالة شفق نيوز، إن "المعلومات التي تناولتها مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام حول تخفيض أو سرقة موازنة المحافظة ضمن الموازنة العامة للدولة غير دقيقة"، مبيناً أن "ميزانية المحافظات في الموازنة العامة هي ترليوني دينار عراقي وتقسم على المحافظات حسب النسبة السكانية".

وأضاف العسل أن "هناك خلية من النواب عن المحافظة في مجلس النواب العراقي لن تسمح بسرقة حصة الانبار من الموازنة"، مؤكداً "سوف يحافظوا على مستحقات المحافظة والمكون".

وأشار العسل إلى أن "العمل على تأهيل البنى التحتية وتطوير الجوانب الخدمية في المحافظة يجري على قدم وساق"، لافتاً إلى أن "كل ما يتم تداوله حول إيقاف العمل بعدد من المشاريع هو عار عن الصحة".