مسؤول محلي ينتقد برلمانيين ينفذون مشاريع في مناطق "محرمة" بديالى

شفق نيوز/ انتقد قائممقام بعقوبة عبدالله احمد الحيالي، يوم الخميس، محاولات بعض نواب ديالى وباشراف مكاتبهم تنفيذ مشاريع اكساء طرق في مناطق "محرمة" تعارض تنفيذ اكبر مشروع للصرف الصحي في المحافظة.

وقال الحيالي لوكالة شفق نيوز، إن "مكاتب بعض النواب تحاول تنفيذ مشاريع طرق في مناطق غرب بعقوبة تعارض وتجهض اكبر مشروع للصرف الصحي غربي بعقوبة والذي يخدم اكثر من 190 الف نسمة وبدأ العمل به بعد 13 عاما من التوقف".

واعتبر الحيالي ان "اي مشاريع إكساء لمكاتب النواب "غير مجدية وزائلة وهدراً للمال العام وتعطيل لخطوات تنفيذ مشروع الصرف الصحي الاستراتيجي"، مشيرا إلى "توجيه بلدية بعقوبة باتخاذ الاجراءات القانونية واحالة المخالفين الى الجهات ذات العلاقة".

وباشرت شركات مختصة من وزارة الاعمار والاسكان بمشروع مجاري غرب بعقوبة بعد رفع كلفته من 137 إلى أكثر من 200 مليار دينار.

ومشروع مجاري غرب بعقوبة معطل منذ 13 عاماً ويخدم أكثر من 190ألف نسمة في بعقوبة، ويغطي أكثر من 10 مناطق سكنية.