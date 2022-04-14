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مسؤول محلي يطالب بتحويل مساجد الصرخيين إلى"المؤمنين بالثوابت".. وثيقة

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-14T10:09:33+0000
مسؤول محلي يطالب بتحويل مساجد الصرخيين إلى"المؤمنين بالثوابت".. وثيقة

شفق نيوز/ طالب مسؤول محلي في محافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الخميس، بتحولي تولية مساجد الحركة الصرخية غلى من وصفهم "المؤمنين بالثوابت الشرعية".

وأظهر كتاب رسمي، رفعه قائممقام قضاء الشطرة في ذي قار حيدر غالب، الى مديرية الوقف الشيعي، طلب فيه، تحويل تولية الجوامع والحسينيات من اتباع الحركة الصرخية الى ابناء المدينة ممن يؤمنون بالثوابت الشرعية والقيم المجتمعية لمنع الافكار المنحرفة واثارة السلم الاهلي وحفظ القيم الدينية والاخلاقية، وفق وصفه.

وفي الأيام القلائل الماضية وخلال صلاة الجمعة دعا خطباء صرخيون إلى هدم مراقد آل بيت نبي الإسلام محمد بن عبدالله، ما أثار غضب الشارع الشيعي العراقي من بينهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وأقتحم العشرات من الأشخاص مساجد وحسينيات مقلدي الصرخي، وأقدم عدد منهم على حرقها وتدمير محتوياتها، كما اعتقل الامن العراقي العشرات منهم بتهمة التطرف الديني واثارة الفتن.

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