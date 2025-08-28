مسؤول محلي يصدر توضيحاً بشأن ضبط مجموعة لتبادل الزوجات في "بيجي"

شفق نيوز - صلاح الدين

نفى عادل احمد علي قائممقام قضاء "بيجي" التابع لمحافظة صلاح الدين، يوم الخميس، المنشور الذي تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تفكيك مجموعة لتبادل الزوجات وبيع المشروبات الكحولية في القضاء.

وقال علي في بيان إن "هذا المنشور يراد منهُ الإساءة لاهالي بيجي اخلاقياً واجتماعياً".

وبشأن الصورة التي تداولتها تلك الصفحات، أوضح المسؤول المحلي، أنها "تعود لمجموعة مارقة تم إلقاء القبض عليهم قبل أربعة ايام من قبل الأجهزة الأمنية للقضاء وبحوزتهم مشروبات كحولية، وليس هناك اي لا يثبت تبادل الزوجات لهذه المجموعة الخارجة عن القانون".

ووفقا للبيان، فقد تم إيداع الملقى القبض عليهم "التوقيف حسب قرار قاضي محكمة تحقيق قضاء بيجي، و سينالون جزائهم العادل وسيتم ترحيلهم خارج القضاء لأنهم ليس من سكنة اهالي قضاء بيجي".

هذا وأعلن قائممقام بيجي مقاضاة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تظليل الرأي العام وتشويه سمعة أهالي قضاء بيجي.