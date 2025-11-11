مسؤول محلي يستعين بـ"الجوامع والحسينيات" لتعزيز المشاركة في الانتخابات

شفق نيوز- كركوك

لجأ رئيس مجلس محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، الى الجوامع والحسينيات لتعزيز المشاركة في الانتخابات التشريعية.

وقال مكتبه الاعلامي في بيان مقتضب، نشره عبر حسابه الخاص بمواقع التواصل، إن رئيس مجلس محافظة كركوك محمد إبراهيم الحافظ، وجه خلال اتصال هاتفي مع مدير الوقف السني الجوامع والحسينيات، المواطنين إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات، مؤكداً أن التصويت يُعد واجباً شرعياً ووطنياً.

كما تداولت مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر نداءات عبر مكبرات الصوت في المساجد بعدد من المحافظات تدعو المواطنين للمشاركة في الانتخابات.

هذا واعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أن نسبة المشاركة في التصويت العام بتقرير المنتصف بلغت أكثر من 23 بالمئة، وأكدت أن جميع محطات الاقتراع ستغلق في السادسة مساء دون أي تمديد.

ويحق لقرابة 21 مليون ناخب من أصل حوالي 46 مليون عراقي انتخاب 329 نائباً لتمثيلهم في الدورة المقبلة لمجلس النواب، ويتنافس أكثر من سبعة آلاف مرشح من كلا الجنسين، يتوزعون على 37 تحالفا وائتلافا انتخابيا سياسيا في مناطق ومدن العراق كافة.

وانطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، عمليات الاقتراع العام للدورة البرلمانية السادسة ضمن ممارسة ديمقراطية في العملية السياسية التي نشأت بعد العام 2003.