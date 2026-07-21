مسؤول محلي يدعو بغداد لتخصيص تمويل طارئ لدائرة صحة كركوك

شفق نيوز- كركوك

دعا عضو مجلس محافظة كركوك أحمد فاتح مصطفى، يوم الثلاثاء، وزارة الصحة الاتحادية، إلى تخصيص تمويل طارئ لدائرة صحة المحافظة، لمواجهة الأزمة المالية التي تعاني منها الدائرة وضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وقال مصطفى، لوكالة شفق نيوز، إن "القطاع الصحي في كركوك يواجه تحديات مالية تستدعي تدخلاً عاجلاً من وزارة الصحة، خصوصاً في ظل الحاجة المستمرة لتوفير الخدمات الطبية للمواطنين دون انقطاع".

وتابع: "وجهت كتاب رسمي إلى وزير الصحة، وبينت ان دائرة صحة كركوك تواجه ظروفاً مالية صعبة انعكست على العديد من المفاصل الخدمية، من بينها تأخر صرف مستحقات عمال التنظيف، فضلاً عن نقص التخصيصات اللازمة لتوفير الوقود والأدوية وتشغيل الآليات والمعدات الطبية".

وأضاف مصطفى، أن "الطلب المقدم إلى الوزارة يتضمن تخصيص تمويل طارئ لتسديد المستحقات المالية المتأخرة لعمال التنظيف، وتأمين الوقود اللازم لتشغيل سيارات الإسعاف والمولدات والآليات التابعة لدائرة الصحة، فضلاً عن توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية".

وأوضح أن التمويل المطلوب يشمل أيضاً تخصيص مبالغ لتشغيل وصيانة الأجهزة والمعدات الطبية التي تعتمد عليها المؤسسات الصحية في تقديم خدماتها اليومية، مؤكداً أن استمرار الأزمة المالية قد يؤثر سلباً على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين.

وأشار عضو مجلس المحافظة إلى أن توفير هذا الدعم المالي بصورة عاجلة سيسهم في ضمان استمرارية عمل المستشفيات والمراكز الصحية والحفاظ على مستوى الرعاية الصحية في المحافظة، داعياً وزارة الصحة إلى الاستجابة السريعة للطلب واتخاذ الإجراءات اللازمة بأسرع وقت ممكن.

وخلص مصطفى إلى أن أن دعم القطاع الصحي يمثل أولوية قصوى في هذه المرحلة، لما له من ارتباط مباشر بحياة المواطنين وسلامتهم، مشدداً على ضرورة معالجة التحديات المالية التي تواجه دائرة صحة كركوك بما يضمن استمرار عمل المؤسسات الصحية بكفاءة واستقرار.