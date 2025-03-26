مسؤول محلي: منفذ طريبيل يعمل بشكل طبيعي وشحنات النفط مستمرة إلى الأردن

شفق نيوز/ أكد قائممقام قضاء الرطبة غربي الأنبار، عماد الريشاوي، يوم الأربعاء، أن منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن يعمل بصورة طبيعية، ولا توجد أي مشاكل تعيق الحركة التجارية بين البلدين.

وأوضح الريشاوي، لوكالة شفق نيوز، أن "عمليات تصدير النفط عبر المنفذ مستمرة، حيث تم اليوم إخراج وجبة جديدة من الخام العراقي إلى الجانب الأردني دون أي معوقات".

وأضاف أن "الأوضاع الأمنية والإدارية في المنفذ تحت السيطرة، مع استمرار تدفق البضائع وحركة المسافرين بشكل منتظم".

يأتي هذا بعدما أفادت تقارير محلية، وتداول ناشطون مقاطع فيديو (لاحتجاجات سابقة) تُظهر قيام محتجين بمنع صهاريج محمّلة بالنفط من العبور إلى الأردن عبر منفذ طريبيل، وذلك احتجاجاً على هتافات اعتُبرت مسيئة صدرت عن بعض الجماهير الفلسطينية والأردنية خلال المباراة الأخيرة لمنتخب العراق في تصفيات كأس العالم.

يُذكر أنّ نحو 60 صهريج نفط، نصفها أردنية ونصفها الآخر عراقية، تمر يومياً عبر منفذ طريبيل، ليتم توريد 15 ألف برميل يومياً إلى مصفاة النفط الأردنية، وتشكل 15% من حاجة الأردن اليومية من النفط.