مسؤول محلي في محافظة صلاح الدين يطعن بقرار اعفائه من منصبه

شفق نيوز/ اعتبر مدير ناحية الاسحاقي التابعة لمحافظة صلاح الدين جاسم البزيع، يوم الأحد، قرار اعفائه من منصبه سياسيا، فيما أكد انه سيطعن بالقرار في المحاكم المختصة.

وقال البزيع لوكالة شفق نيوز، إن أسباب اعفائه من المنصب سياسية بحتة، ولا تستند لأي مسوغ قانوني، مبينا انه منتخب من قبل المجلس المحلي للناحية.

واكد، انه سيقدم تظلماً وطعناً بالقرار في المحكمة الإدارية والقضاء العراقي لإنصافه قانونيا.

يذكر ان محافظ صلاح الدين إسماعيل الهلوب أصدر في وقت سابقة أمرا بإعفاء مدير ناحية الاسحاقي جاسم البزيع وتكليف خلف حسن طارش بديلا له.

وتشهد صلاح الدين خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة تغييرات كثيرة بين مسؤولي الوحدات الإدارية والدوائر الخدمية لأسباب متضاربة بين سياسية وفنية.