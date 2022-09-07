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مسؤول محلي عراقي يستقيل من منصبه بسبب "منشور" على فيسبوك.. وثيقة

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-07T16:01:15+0000
مسؤول محلي عراقي يستقيل من منصبه بسبب "منشور" على فيسبوك.. وثيقة

شفق نيوز/ قدم مدير بلدية الناصرية في محافظة ذي قار محمد عكاب الحصونة، يوم الأربعاء، طلباً لاعفائه من منصبه، بسبب منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقدم الحصونة طلباً الى المحافظ، تنشره وكالة شفق نيوز، أدناه، عزا فيه قراره، إلى "منشور لأحد موظفي البلدية في فيسبوك اتهم فيه اصحاب المواكب الحسينية بسرقة حاويات القمامة".

كما قدم الحصونة اعتذاره لاصحاب المواكب الحسينية عن ذلك، وقال إن الموظف يعبر عن "رأيه الشخصي".

وكان أحد الموظفين في بلدية الناصرية ويدعى احمد الناصري كتب منشوراً على فيسبوك، جاء فيه ،" بعد تجهيز المواكب بالحاويات.. ابشركم اهل المواكب باكوهن"، ما أثار حفيظة اصحاب المواكب.

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