مسؤول محلي بميسان: وزارة الإعمار متلكئة في إنجاز مشروع منذ 7 سنوات

شفق نيوز/ أكد قائممقام قضاء كميت بمحافظة ميسان، جاسم محمد، اليوم الأحد، أن هناك مشاريع وزارية اتحادية متلكئة في القضاء، فيما كشف عن المباشرة بمشاريع جديدة.

وقال محمد لوكالة شفق نيوز، إن هنالك مشاريع وزارية متلكئة وخاصة المجمع السكني في القضاء بعدد 648 شقة، حيث لا ترغب وزراة الإعمار والإسكان بإتمامه رغم ان المشروع بدء العمل به في عام 2013.

وأشار إلى أن إدارة القضاء خاطبت أكثر من الوزارة عن طريق المحافظة، لكن دون جدوى، مضيفاً أن إدارته باشرت بمشاريع جديدة مهمة، وابرزها بناء مدرسة وروضة أطفال في القضاء بكلفة أكثر من 2 ملياريّ دينار عراقي.

وتابع محمد، بأن من المشاريع المهمة التي يجري التحضير للمباشرة بها مشروع بناية قصر العدالة في القضاء بكلفة تتجاوز المليار دينار وستكون محكمة رسمية في قضاء كميت للمرة الأولى، فضلا عن السعي لإكمال استحداث أول ناحية تابعة للقضاء تحت مسمى (نهر سعد).

وتشهد جميع المحافظات العراقية مشاريع متلكئة منذ سنوات عدة بعضها تنفذ من قبل الوزارات والشركات الحكومية وأخرى من قبل القطاع الخاص، وأبرز أسباب تعطل إنجاز المشاريع هو الأزمة المالية وعدم توفير التخصيصات.