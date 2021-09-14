مسؤول محلي بذي قار: مليارات من أموال المحافظة في ظلمات خزائن شركتي نفط ذي قار وبتروناس

شفق نيوز/ كشف قائممقام قضاء الفجر بمحافظة ذي قار، مهدي شناوة، اليوم الثلاثاء، عن عدم صرف مستحقات المنافع الاجتماعية للقضاء منذ عام 2015.

وذكر شناوة لوكالة شفق نيوز؛ أن "مبالغ المنافع الاجتماعية المخصصة لقضاء الفجر نتيجة الآثار المترتبة على بيئة القضاء لقربه من حقل الغراف النفطي، لم تصرف لنا منذ عام 2015 ولا تزال في ظلمات خزائن شركتي نفط ذي قار وبتروناس الماليزية".

وبين، أن "المشاريع التي كانت مخصصة على مبالغ المنافع الاجتماعية قمنا بتحويلها على مبالغ صندوق إعمار ذي قار، لغرض المباشرة بها".

وأضاف شناوة، أن إدارته "تطلب حتى الآن أكثر من 3 مليار دينار عراقي على مدى السنوات الستة الماضية ولم تصرف لها لأسباب مجهولة"، لافتا إلى أن "هذا الأمر ينعكس ايضا على اقضية قلعة سكر والرفاعي والنصر، هم أيضا لم تصرف لهم المبالغ المخصصة كمنافع اجتماعية".