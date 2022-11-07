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مسؤول محلي: الأهوار تتعرض لحرب تجفيف ممنهجة

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-07T18:08:05+0000
مسؤول محلي: الأهوار تتعرض لحرب تجفيف ممنهجة

شفق نيوز / قالت الإدارة المحلية لقضاء الجبايش، أقصى جنوب محافظة ذي قار، يوم الإثنين، إنها تتعرض لحرب باتت بشكل معلنة وتستهدف تجفيف الأهوار، مؤكدة أن الجميع غير متعاون في إعادة الحياة لها".

وذكر قائممقام القضاء، كفاح الأسدي، لوكالة شفق نيوز، أن "نسبة الجفاف في الجبايش وصلت إلى أكثر من 95%، ولم يتبق الكثير لإعلان جفافها بشكل كلي في القضاء الواقع أقصى جنوبي محافظة ذي قار".

وأضاف الأسدي، أن "هذا الجفاف أدى إلى نفوق 3000 جاموسة، وهجرة 8000 أخرى إلى مناطق أعالي الغراف والفرات"، مبيناً أن "القضاء شهد هجرتين في الفترة الأخيرة، رسمية وغير رسمية، بلغت بشكل كلي قرابة 300 عائلة".

وأشار إلى أن "إدارة القضاء باتت تعتقد بوجود حرب عليها من أجل تجفيف الأهوار، وإعادتها للعهود المظلمة"، مؤكداً أن "أحد المسؤولين الكبار في الدولة، تساءل ما حاجة العراق بالأهوار.. أوصلوا لهم (بوري) ماء فقط".

وأوضح الأسدي، أن "هذه الفكرة بدأت تتأصل لدى عدد من المسؤولين في الدولة، وهي عدم إرسالهم الآليات الحوضية لمساعدة الأهالي"، مردفاً بالقول: "نحن ننتظر منذ أيام نزول رحمتهم علينا لإرسال هذه الحوضيات لنا، ولكن لا مجيب لندائنا".

ونوه إلى أن "المناظر التي تتم مشاهدتها يومياً تُبكي الحجر، فكيف تدخل جاموسة إلى (الوحل) معتقدة أنها ستخرج منه، لكن بعد ذلك لا تستطيع الخروج وتموت بداخله".

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