مسؤول محلي: الوضع في سنجار مأساوي والنازحون يعانون الأمرين بسبب الثلوج

شفق نيوز/ دعا مدير ناحية سنوني خديدا جوقي اليوم الخميس، الجهات الحكومية المعنية الى تقديم المساعدة للنازحين في مخيم سردشت بجبل سنجار.

وقال جوقى في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ إن "النازحين في الجبل يعانون الامرين بسبب تساقط الثلوج بكثافة خلال 24 ساعة الماضية، وأدى ذلك الى قطع الطرق المؤدية إلى الجبل اضافة الى انقطاع التيار الكهربائي منذ يوم كامل بسبب الأحوال الجوية وقطع الأسلاك ووقوع الاعمدة الكهربائية".

وأضاف مدير ناحية سنوني؛ انه وبمساعدة الجيش العراقي تم فتح طرق رئيسية مؤدية الى جبل سنجار ومخيم سردشت حيث يقطن النازحون هناك منذ أكثر من سبع سنوات. واوضح جوقي؛ ان "الحكومة العراقية والمنظمات الانسانية لم تقدم اي دعم للنازحين في الجبل في ظل انخفاض كبير لدرجات الحرارة"، واصفا الوضع هناك بـ"المأساوي".