مسؤول محلي: الطائرة المحتجزة في أم قصر مستوردة رسمياً لصالح جامعة في النجف

شفق نيوز- النجف

أكد مسؤول محلي في محافظة النجف، يوم السبت، أن الطائرة التي أعلنت مديرية المنافذ الحدودية ضبطها في منفذ أم قصر على أنها "مهربة"، جرى استيرادها بصورة رسمية من كندا لصالح جامعة "الفرات الأوسط" التقنية.

وقال المسؤول، لوكالة شفق نيوز، إن "حكومة محافظة النجف تعاقدت على شراء الطائرة لصالح قسم هندسة الطيران في الكلية التقنية الهندسية التابعة لجامعة الفرات الأوسط، بهدف استخدامها في تدريب الطلبة"، مضيفاً أن "سعر الطائرة بلغ 350 مليون دينار، وهي موجودة في الميناء منذ خمسة أشهر بسبب بعض الصعوبات المتعلقة بإجراءات إخراجها".

وأشار إلى أن "هيئة المنافذ الحدودية قامت بإخراج الغاز المحافظ على الطائرة أثناء عملية النقل"، مبيناً أن "هذا الإجراء قد يعرض الطائرة للتلف والتخريب".

وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، صباح اليوم السبت، ضبط طائرة تدريب داخل حاوية في منفذ ميناء أم قصر، بعد بقائها لأكثر من 5 أشهر دون مراجعة أو استكمال الإجراءات القانونية.