مسؤول كوردي في ديالى: تعرضنا للغدر وفقدنا 80% من استحقاقاتنا في دوائر المحافظة

شفق نيوز/ عد مسؤول كوردي في ديالى، اليوم الجمعة، فقدان الكورد 80% من استحقاقاتهم القومية والإدارية في مؤسسات ودوائر المحافظة، وفيما وصف هذا الوضع بأنه "غدر كبير"، أكد أن المناطق المتنازع عليها تدار من قبل جهات وقوات متنفذة وتحولت الى ما يشبه "الثكنات العسكرية".

وقال مسؤول اعلام المركز 15 للحزب الديمقراطي الكوردستاني – تنظيمات ديالى شيركو توفيق لوكالة شفق نيوز إن "المكون الكوردي فقد بعد أحداث عام (2017)،80% من مناصبه الإدارية واستحقاقاته في المؤسسات الحكومية وتحولت المناطق المتنازع عليها في خانقين وتوابعها إلى فريسة لجماعات متنفذة، همشت وغيبت دور الكورد في مناطق ديالى".

وأضاف توفيق أن "الكورد نالوا استحقاقاتهم السكانية والقومية بعد سقوط النظام عام 2003 عشية تشكيل المجالس المحلية وتسلموا مناصب إدارية في جميع المناطق المتنازع عليها ذات التنوع القومي الا ان استحقاقات المكون الكوردي بدأت تتلاشى وتسلب بعد أحداث (داعش) 2014 بهيمنة تدريجية لجهات سياسية استحوذت فيما بعد على زمام الأمور بكاملها متجاوزة الاستحقاقات السكانية والقومية".

وواصل توفيق أن "بعد أحداث أكتوبر 2017 تعرض المكون الكوردي لغدر كبير بسلب المناصب والاستحقاقات في الوحدات الإدارية في خانقين وتوابعها (جلولاء والسعدية وقره تبه ومندلي وغيرها واقتصر التمثيل الإداري الكوردي على إدارة ناحيتي السعدية وجبارة لكن مدرائها محجمين ومكبلي الايادي".

وأشار توفيق إلى "اغلاق 32 مدرسة كوردية في خانقين وتوابعها تابعة لإقليم كوردستان تضم أكثر من 2000 معلم ومدرس ممنوعين من العمل في المدارس العربية رغم المطالب والمناشدات المستمرة لتنسيبهم في المدارس العربية التابعة للتربية الاتحادية لخدمة الواقع التعليمي ورفع مستواه".

ولفت مدير إعلام الحزب الديمقراطي، إلى أن "المناطق المتنازع عليها تدار من قبل جهات وقوات متنفذة تهيمن على جميع المفاصل الأمنية والإدارية والحياتية وبجوانب خارج صلاحياتها وواجباتها ما جعلها أشبه بالثكنات العسكرية"، مبيناً أن "العراق بلد كل المكونات والجنسيات ولكل منهم حقوقه ولا يمكن بناء معادلات سياسية وديموغرافية عن طريق الاقصاء والتهميش في اي محافظة عراقية”.

وكانت الأحزاب الكوردية اضطرت إلى ترك مقارها في المناطق المتنازع عليها المشمولة بالمادة 140 من الدستور في ديالى وعدة محافظات عقب استفتاء الاستقلال الذي أجرته كوردستان في سبتمبر 2017.