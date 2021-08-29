مسؤول كنائس السريان الكاثوليك في الموصل يصف زيارة الرئيس الفرنسي بأنها من "ثمار البابا"

شفق نيوز/ وصف الأب رائد عادل مسؤول كنائس السريان الكاثوليك في مدينة الموصل يوم الأحد، زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون الى المدينة بـ"الزيارة المهمة"، مشيرا إلى ان مواطني الموصل يستبشرون في هذه الزيارة خيراً.

وقال عادل لوكالة شفق نيوز؛ إنهم يأملون الخير من زيارة الرئيس الفرنسي إلى المدينة، وانهم ينتظرون مد يد العون من أي دولة لأن الموصل جريحة ومتعبة. وأضاف انه ألح على ماكرون في موضوع المطار والاستعجال به وان الرئيس ماكرون وعدهم خيراً في هذا الملف.

واشار الى ان فرنسا تبدو جادة أكثر من السابق في مساعدة الموصل فقد لبى ماكرون طلب فتح القنصلية وهذا أمر مهم.

ولفت عادل إلى أن الزيارات الدولية المتتالية هي واحدة من ثمار زيارة البابا التي نقلت رسالة الى العالم بان هذه المدينة آمنة وخالية من الإرهاب ويعيش سكانها بسلام، ولذا بدأ السفراء ومسؤولو البعثات الدولية بزيارتها.

وتابع أن هنالك زيارات اخرى لشخصيات رفيعة المستوى عربية وأوروبية في الفترة القادمة بحسب ما وصله من معلومات، وهذا الأمر دليل على ان الموصل تحظى بالاهتمام الدولي والعربي.

وختم الأب عادل حديثه بالقول؛ إت الموصليين ينتظرون ان يلمسوا على ارض الواقع نتائج ايجابية لان المسيحيين والمسلمين في هذه المدينة عانوا الامرين بسبب الارهاب ولكن ذلك زمان قد انتهى وهذه المدينة تعيش في عهد جديد خالٍ من الارهاب وهي امنة تماماً اليوم.